In diesem Artikel erfährst Du:

Dass eine Berufsunfähigkeitsversicherung ein absolutes Muss ist.

Wie Du bei Deiner Autoversicherung sparen kannst.

Welche Versicherungen Abzocke sind.

Was haben Steuern und Versicherungen gemeinsam? In der Schule lernt man (so gut wie) nichts über sie, als Erwachsener ist man aufgeschmissen, wenn man keinen Durchblick hat, und jeden Monat zahlt man hunderte Euro, ohne genau zu wissen, warum. Damit ist jetzt Schluss! Welche Versicherungen Du wirklich brauchst, welche Du kündigen kannst, wenn Du knapp bei Kasse bist, und welche Du kündigen solltest, weil sie überflüssig sind, weiß Julia Rieder. Die Journalistin ist stellvertretende Textchefin und Expertin für Versicherungen und Fürsorge bei „Finanztip“, einem von einer gemeinnützigen Stiftung getragenen und dadurch unabhängigen Finanzportal.

Diese Versicherungen brauchst Du

In Deutschland muss jeder eine private oder gesetzliche Krankenversicherung haben. „Nicht verpflichtend, aber essenziell ist eine Haftpflichtversicherung“, erklärt Rieder. Diese springt ein, wenn jemand durch Deine Schuld zu Schaden kommt. Bei einem von Dir verschuldeten Unfall, bei dem jemand verletzt wird, können schnell Kosten im fünfstelligen Bereich zusammenkommen: Wer dafür keine Versicherung hat, gerät schnell in eine existenzielle finanzielle Schieflage

Während des Studiums oder der Ausbildung bist Du oft noch über Deine Familie mitversichert – auch wenn Du längst erwachsen und ausgezogen bist. Ob das bei Dir der Fall ist, steht im Vertrag Deiner Eltern. Aber spätestens, wenn Du ins Berufsleben startest, solltest Du diese Versicherung abschließen.

„Alles Weitere hängt von den Lebensumständen ab. Hat man beispielsweise ein Auto, braucht man eine Kfz-Haftpflichtversicherung, reist man ins Ausland, ist eine Reisekrankenversicherung wichtig“, erklärt die Expertin. Die gibt es schon für zehn Euro im Jahr.

Unsexy, aber unerlässlich: Die Berufsunfähigkeitsversicherung

Deutlich teurer, aber umso wichtiger, ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Wenn Du aufgrund eines Unfalls oder einer schweren Erkrankung nicht mehr arbeiten kannst, springt diese Versicherung ein. „Spätestens wenn man in den Beruf einsteigt, sollte man sich Gedanken über eine Berufsunfähigkeitsversicherung machen“, meint die Expertin. Das gilt nicht nur für Menschen mit körperlich anstrengenden oder gefährlichen Berufen – auch wenn jene einen höheren Beitrag zahlen müssen als Menschen mit einer Bürotätigkeit.

Was die häufigsten Ursachen für eine Berufsunfähigkeit sind, zeigt dieses Diagramm:

„Auch wenn diese Versicherung leider nicht so günstig ist, ist sie für alle Berufstätigen eine gute Sache.“ Julia Rieder Finanzjournalistin

Wie viel die Versicherung kostet, hängt auch von Deinem Alter und Deiner Gesundheit ab. „Je jünger und gesünder man bei Abschluss der Versicherung ist, desto geringer ist der monatliche Beitrag“, erklärt sie. Wer sich früh darum kümmert, spart im Lauf der Jahrzehnte bis zur Rente zehntausende Euro.

Kann man Versicherungen pausieren?

Wenn es gerade finanziell sehr eng bei Dir ist, ist es bei manchen Versicherern nach Absprache möglich, die Zahlungen zu pausieren. Das geht beispielsweise bei Lebens- oder Berufsunfähigkeitsversicherungen.

„Wenn man keine Beiträge zahlt, ist der Versicherungsschutz deutlich reduziert.“ Julia Rieder Finanzjournalistin

Wenn genau in diesem Zeitraum etwas passiert, wäre bekommst Du nur einen Bruchteil dessen, was Dir eigentlich zustehen würde; zumal die Zahlungen in der Regel nur verschoben werden. „Die fehlenden Beiträge muss man später meist nachzahlen, daher ist eine Pause nur sinnvoll, wenn die finanziellen Probleme kurzfristig sind“, erklärt Rieder.

Also besser kündigen? „Eine Kündigung sollte man sich vor allem bei den Verträgen genau überlegen, bei denen vor dem Abschluss eine Gesundheitsprüfung nötig ist“, meint die Versicherungsexpertin. Denn wenn Du nach ein paar Jahren eine neue Police abschließen willst, bist Du älter und hast womöglich Vorerkrankungen, die sich negativ auswirken – sprich, Du zahlst deutlich mehr.

„Kündigen muss man sich gut überlegen – außer man merkt, dass es eine Versicherung ist, die zwar nicht-to-have ist, aber nicht unbedingt notwendig.“ Julia Rieder Finanzjournalistin

Diese Versicherung kannst Du zur Not kündigen

Wenn das Geld wirklich mal richtig knapp sein sollte, solltest Du Dir über die Versicherungen für einzelne Wertgegenstände oder Zusatzleistungen Gedanken machen und die großen Versicherungen wie Haftpflicht und Berufsunfähigkeit unangetastet lassen.

Wer beispielsweise ein Auto fährt, das es kaum noch über den TÜV hat, braucht keine Voll- und vielleicht nicht mal eine Teilkaskoversicherung.

Auch eine Zusatzversicherung für alternative Heilmethoden, Kran­ken­haus­ta­ge­geld oder Chefarztbehandlung kannst Du streichen, wenn es eng wird.

Vier Tipps zur Geldsparen

Wie Du sonst noch Geld sparen kannst, verrät die unabhängige Versicherungsexpertin in diesen Tipps: