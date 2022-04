Wandern meist direkt in den Müll: Kleine Tüten mit Silica-Gel. FOTO: imago images/Jochen Tack Zu schade für den Müll Trockenmittel-Beutel: Was Du mit den kleinen Tütchen alles machen kannst Von Viktoria Meinholz | 19.04.2022, 06:07 Uhr

Du findest sie in Schuhkartons oder in Deinem neuen Rucksack, sogar aus der Verpackung des Corona-Tests fallen sie Dir entgegen: Trockenmittel-Beutel wandern meist direkt in den Müll. Dabei sind sie dafür eigentlich viel zu schade.