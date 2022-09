Sarah Jessica Parker und „Sex and the City“ stehen für New York wie keine andere Serie. Foto: dpa/Debra L. Rothenberg up-down up-down Logo NEO Ab nächster Woche „Sex and the City“ kehrt ins Fernsehen zurück Von dpa/vim | 08.09.2022, 11:52 Uhr

Wer bisher auf die „Sex and the City“-Neuauflage „And Just Like That“ verzichten musste, kann dies ab der kommenden Woche nachholen. Der Serien-Erfolg kommt ins Free-TV.