In der Hand oder als Spiegelselfie: Je teurer das Produkt ist, desto besser scheint es anzukommen. FOTO: Imago images/ Westend61 (Symbolbild)

Apple: Wer mit einem Iphone posiert, kriegt Sex Von Julia Wadle | 02.08.2022, 06:00 Uhr

Zeig mir Deine Tech-Gadgets und ich sage Dir, ob ich mit Dir Sex will: Wer beim Online-Dating teure Produkte in die Kamera hält, bekommt eher ein Like – sagt eine Studie.