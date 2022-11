WhatsApp Umfrage: Na, wer geht heute Abend steil? Foto: Christian Wiediger / Photoshop-Philipp up-down up-down Logo NEO Umfrage-Funktion Saufen, ja oder nein? Neues WhatsApp-Tool vereinfacht, sich mit Freunden zu verabreden Von Laura Cäcilia Wolfert | 25.11.2022, 13:06 Uhr

Wie Doodle, nur bei WhatsApp: Mithilfe von Umfragen könnt Ihr nun in Chats klären, wann die meisten Leute Zeit haben, oder was Ihr am Abend unternehmen wollt. Wir erklären, wie das neue Tool funktioniert.