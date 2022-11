Kurierfahrer ist ein klassischer Nebenjob. Man wird nicht Millionär, kommt aber verhältnismäßig schnell an 520 Euro. Symbolfoto: Imago images/Seeliger up-down up-down Logo NEO Minijobs mit hohem Stundenlohn In diesen Nebenjobs verdienst Du 520 Euro am leichtesten Von Julia Falkenbach | 17.11.2022, 08:26 Uhr

Nach Feierabend oder am Wochenende noch ein paar Euro dazuverdienen? In diesen 520-Euro-Jobs erreichst Du am schnellsten den Maximalbetrag – doch es gibt Haken.