Zensur in arabischen Ländern: Links zu sehen ist die Tochter eines lesbischen Paares, daneben Buzz Lightyear in der Hauptrolle. FOTO: picture alliance/dpa/Disney/Pixar Homosexualität und Zensur „Lightyear“: Neuer Pixar-Film wegen Kussszene in arabischen Ländern verboten Von Laura Wolfert | 14.06.2022, 11:30 Uhr

Am 16. Juni soll der Pixar-Animationsfilm in die Kinos kommen – allerdings nicht in den Vereinten Arabischen Emiraten. Der Grund: eine Kussszene von zwei Lesben. Jetzt protestieren sogar Pixar-Mitarbeiter.