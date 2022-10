Petra, Ulla und Denise: Drei Frauen, deren Körper tradierte Frauenbilder sprengen. Grafik: Marie Pohl/Marijpol up-down up-down Logo NEO Comic von Hamburger Illustratorin Braucht man Kinder zum Muttersein, Marie Pohl? Von Julia Falkenbach | 22.10.2022, 10:00 Uhr

Frauen, die Grenzen sprengen, und die Frage, ob familiäre Fürsorge nur durch Elternschaft möglich ist: In ihrer Graphic Novel behandelt die Hamburg Zeichnerin Marie Pohl das Frausein in den Dreißigern neu.