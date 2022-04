Dienste wie Xbox Game Pass oder EA Play machen Zocken ohne Limit möglich. FOTO: dpa/Britta Pedersen Netflix für Playstation, Xbox und Co. Gaming-Abos immer beliebter: Kaufen wir in Zukunft überhaupt noch einzelne Spiele? Von Yannick Kitzinger | 18.04.2022, 15:00 Uhr

Neuste Nutzer-Daten zeigen: Abo-Dienste wie der Xbox Game Pass oder EA Play sind voll im Trend. So viele Spiele für so wenig Geld gab es noch nie. Sieht so das Gaming der Zukunft aus?