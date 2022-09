Das Mensa-Essen ist vielerorts bereits teurer geworden. Foto: dpa/Marcel Mettelsiefen up-down up-down Logo NEO Studienabbrüche aus Geldnot befürchtet Nicht nur das Mensa-Essen wird immer teurer: Was das Studentenwerk jetzt fordert und | 06.09.2022, 15:02 Uhr Von Yannick Kitzinger dpa | 06.09.2022, 15:02 Uhr

Das Deutsche Studentenwerk begrüßt die Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro an Studierende – doch weitere Maßnahmen müssten folgen. Was der Verband jetzt alles fordert.