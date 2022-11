Sonntagnachmittag und Du willst Dir nur noch die Decke über den Kopf ziehen? Das klingt nach Sunday Scaries - oder einem sehr ausgeprägten Kater. Symbolfoto: Unsplash/Corina Rainer up-down up-down Logo NEO Angst vor der Woche Wenn der Montag den Sonntag versaut: Leidest Du an Sunday Scaries? Von Viktoria Meinholz | 20.11.2022, 07:59 Uhr

Einen Kater am Sonntag kann Dir nicht nur die Party am Samstag einbrocken: Auch dass das Wochenende zu Ende ist und die Arbeitswoche naht, kann zu einem Hangover-Gefühl führen. Wir erklären, wann Du an Sunday Scaries leidest.