Talent ist nicht alles – aber ohne Talent macht Üben keinen Spaß. Symbolfoto: imago images/YAY Images up-down up-down Logo NEO Karriere als Musiker adé? Es liegt nicht an Deiner Faulheit: Musikalität und Rhythmusgefühl sind vererbbar Von Julia Falkenbach | 02.12.2022, 15:28 Uhr

Beim Klatschen triffst Du den Beat nicht? Das liegt mit großer Wahrscheinlichkeit an Deinen Genen, denn Musikalität ist vererbbar. Doch was bedeutet das für die musikalische Ausbildung? Ist eine musikalische Karriere tatsächlich von Geburt an vorgegeben?