Twitch-König Knossi ist Teilnehmer der zweiten Staffel „7 vs. Wild“, hier zu sehen im Megapark der Playa de Palma. FOTO: Imago Images / nicepix.world Logo NEO 2. Staffel „7 vs. Wild“ mit Knossi Männer diskutieren, ob Frauen Tampons zur Reality-Show mitnehmen dürfen Von Laura Cäcilia Wolfert | 22.06.2022, 15:13 Uhr

In der Reality-Show „7 vs. Wild“ müssen 7 Promis 7 Tage in der Wildnis überleben. Sie dürfen nur 7 Gegenstände mitnehmen – aber wie sieht es mit Tampons und Binden aus? Das sind Luxusartikel, schreiben Männer auf Twitter.