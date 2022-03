Gedankenexperiment : Angenommen wir teilen Deutschland fair auf: Was Du außer einem Huhn noch bekommst

15 Zentimeter Meter Autobahn nur für Dich. Dazu 40 Gramm Gold und 1082 Bäume. In diesem Gedankenexperiment erfährst Du, was Du alles Dein Eigen nennen könntest, wenn wir alles in Deutschland fair auf die Bürger verteilen würden.

In diesem Artikel erfährst Du: Wie viel Fläche Deutschlands Dir theoretisch zustehen würde. Auf wie vielen Quadratmetern Du wohnen würdest. Warum Du Dir Dein Auto künftig mit einer anderen Person teilen müsstest. Rund 83,2 Millionen Menschen leben laut Statistischem Bundesamt in Deutschland. Manche von ihnen besitzen mehr, manche weniger. Es gi...

