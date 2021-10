Uhren werden zurückgestellt : Zeitumstellung: So gewöhnst Du Dein Kind an einen neuen Schlafrhythmus

Zeitumstellung im Winter bedeutet eine Stunde länger schlafen, es wird früher hell und früher dunkel. Kleinkinder müssen sich an einen neuen Schlafrhythmus gewöhnen. Wir haben Tipps, wie das gelingt.

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: Was die Vor- und Nachteile der Zeitumstellung sind. Warum die Umstellung gerade für Kinder schwierig ist. Wie Du Deine Kinder darauf vorbereitest und ihnen beim Einschlafen hilfst. Am Halloween-Wochenende 2021 wird von Samstag, 30.10.2021, auf Sonntag, 31.10.2021, die Zeit umgestellt – und zwar um eine...

