Guter Vorschlag? : Lehrergewerkschaft will Schüler mit Gratis-Döner zum Impfen locken

Viele Jugendliche wollen sich nicht impfen lassen. Die Lehrergewerkschaft GEW will Schüler nun mit Gratis-Döner zur Impfung bewegen. Kann das klappen?

Stuttgart | In diesem Artikel erfährst Du: Wie man Kinder zum Impfen bewegen will. Warum der Präsenzunterricht gefährdet ist. Was der Schullehrerverband der Politik vorwirft. Seit dem 19. August gibt es die allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. Seitdem ist es den meisten Schülern an eine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.