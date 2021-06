„The Real Life Guys“ : Youtube-Star, Bastler und Mutmacher Philipp Mickenbecker ist tot

Jahrelang kämpfte er gegen den Krebs: Am Mittwoch ist der Youtuber Philipp Mickenbecker an den Folgen seiner Erkrankung gestorben. Im Internet inspirierte er ein Millionenpublikum zu Hoffnung, Glaube und Mut.

Hamburg | Philipp Mickenbecker, einer der bekanntesten deutschen Youtuber, ist tot. Wie sein engster Kreis am Donnerstag mitteilte, starb der 23-Jährige am Mittwoch an den Folgen einer schweren Krebserkrankung. "Wir haben gehofft, wir müssen dieses Video nie machen", eröffnet sein Zwillingsbruder Johannes das jüngste Video auf dem Zweitkanal des "The Real Li...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.