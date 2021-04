Vollgemülltes Naturparadies : Warum tausende Plastikflaschen in diesem See schwimmen

In Bolivien versinkt der Uru-Uru-See im Müll und Umweltschützer schlagen Alarm. Die Bilder sind schockierend.

Oruro | In diesem Artikel erfährst Du: warum der See in Bolivien zu einer Müllkippe mutiert ist warum das besonders für die Tiere bedrohlich ist was Umweltschützer gegen den Müll tun wollen Der Uru-Uru-See in Bolivien war mal ein Naturparadies. Der See in den Anden südöstlich der bolivianischen Hauptstadt La Paz auf 3686 Metern gelegen, hat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.