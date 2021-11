Für immer glücklich? : Wie lange wird Eure Beziehung halten? So findest Du es heraus

Endlich die große Liebe finden und keine Zeit mehr an falsche Partner verschwenden: Eine Studie von deutschen und kanadischen Forscher zeigt, wie sich die Beziehungsdauer schon beim Dating vorhersagen lässt.

Jena | In diesem Artikel erfährst Du: Was in der Studie genau untersucht wurde. Welche wissenschaftlichen Modelle der Paarbeziehung bestätigt wurden. Wie Du erkennst, dass Du den Falschen datest. Kein Paar passt so perfekt zusammen wie Ihr, niemand ist so schön, klug und lustig wie Dein Angebeteter und niemals würden Kinder so vollkommen s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.