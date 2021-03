Zusätzliche Funktionen : Neues Design: Spotify frischt Web-Player und App auf

Der Musikstreaming-Dienst Spotify verpasst seinem Web-Player und der Desktop-App einen neuen Look.

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: wie der neue Web-Player und die neue Desktop-App von Spotify aussehen was sich im Einzelnen für Dich genau ändert welche Neuerungen die Smartphone-App in dieser Woche erhalten hat Einigen Nutzern wird es inzwischen vielleicht schon aufgefallen sein: Spotify präsentiert sich auf PC's und Laptops in eine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.