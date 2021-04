Tourismusbranche plant Saison : Sommerurlaub: Diese Reiseziele werden besonders beliebt sein

Zu welchen Sonnenzielen dürfte es in diesem Jahr besonders viele Reisende ziehen? Das sagen die Reiseveranstalter.

Hannover | In diesem Artikel erfährst Du: welche Urlaubsziele im Sommer besonders angesagt sind was die Reiseveranstalter in Sachen Sicherheit planen wie die EU das Reisen in Corona-Zeiten ermögliochen will Wohin könnte die Reise im Sommer gehen? Das fragen sich derzeit viele Menschen in Deutschland. Urlaubspläne sind momentan noch mit einigen...

