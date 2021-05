Schritt für Schritt Anleitung : So verwandelst Du Deinen Balkon in ein echtes Naturparadies

Wer einen Balkon besitzt, hat dort nicht viel Platz. Trotzdem kannst Du ihn in eine umweltfreundliche Oase verwandeln.

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: Wie Du einen kleinen Balkon herrichten kannst. Wie Du Deinen Balkon zu einem Paradies für Insekten und Vögel machst. Wie Du Deinem Refugium eine persönliche Note verleihst. Balkone sind für viele Menschen – vor allem in Großstädten – der einzige und direkte Rückzugsort in die Natur. Leider sind die Bal...

