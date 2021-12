„Ja, Oma, ich bin immer noch allein“ : Das Fest der Liebe? Was Singles sich zu Weihnachten wünschen

Laut einer Studie von Parship feiert jeder zehnte Single Weihnachten in diesem Jahr allein. Insbesondere junge Menschen können in dieser Zeit auf Fragen zum Beziehungsstatus verzichten und wünschen sich einen Partner.

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: Was "Cuffing Season" bedeutet. Ob die meisten Singles ihrem aktuellen Date-Partner etwas zu Weihnachten schenken. Warum viele Singles an Weihnachten von Beziehungsfragen genervt sind. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und Weihnachten steht vor der Tür. Gleichzeitig steigen angesichts der vierten Co...

