Sportliches Throwback-Outfit : Diesen Herbst brauchst Du eine College-Jacke

Dieses Piece aus den 90ern ist diesen Herbst wieder in. #neo erklärt, was hinter der Rückkehr der College-Jacke steckt.

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: Welche Jacke diesen Herbst angesagt ist. Warum der Trend nach über 20 Jahren wieder zurückkehrt. Welcher Star den sportlichen Look nachstylt. Eigentlich kein Wunder, dass diese Jacke zurück kommt, schließlich ist sie perfekt für die Übergangsphase Wochen zwischen Sommer und Herbst, in der man sonst ent...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.