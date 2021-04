„Josh Fight 2021“ : Warum sich eine Horde junger Männer mitten in Nebraska mit Pool-Nudeln bekämpft

Es begann als Witz und wurde Ernst: In Nebraska haben sich hunderte Männer um ihren Namen geschlagen.

Nebraska | Was den Deutschen ihre Michaels, Alexanders und Andreas, sind den Amerikanern ihre Joshs: Der Name kommt einfach zu oft vor. Einem jungen Mann namens Josh reichte das. Er wollte nicht länger ein Josh von vielen sein und startete vor genau einem Jahr einen Aufruf im Internet. In einer Massennachricht auf Facebook an andere Joshs: "Ihr fragt euch bestim...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.