Prognosen der Modezeitschriften : Nicht nur für Influencer: Diese Modetrends stehen auch Dir

Nach zwei Pandemie-Jahren in Jogginghosen hast Du Lust auf ein richtig cooles Outfit, aber keine Ahnung, was aktuell angesagt ist? Wir haben die Modezeitschriften nach ihren Trend-Prognosen für 2022 durchleuchtet.

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: Welche Modetrends die Modezeitschriften für 2022 vorhersagen. Auf welche Farben Du achten solltest. Was Du davon in Deinem Alltag umsetzen kannst. Eine gut sitzende Jeans, ein bequemer weißer oder schwarzer Pullover, darüber ein langer Puffer-Mantel und dazu entweder Nike-Turnschuhe oder Dr. Martens: M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.