Abrechnung mit dem Jahreswechsel : Silvester ist die schlimmste Nacht des Jahres – und Du weißt es!

Silvester muss der beste Abend des Jahres werden! Deswegen stressen wir uns monatelang mit der Suche nach der perfekten Party – und am Ende wird es wieder ein Reinfall. Also: Am besten gleich zuhause bleiben.

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: Was unser Autor gegen Silvester hat. Warum Neujahrs-Partys zum Scheitern verurteilt sind. Warum wir nicht einfach mal zuhause bleiben. Irgendwo ganz unten in meinen Whatsapp-Chats gibt es eine Gruppe mit dem Namen "Silvester 2015". Sie hatte kurz nach ihrer Gründung mal mehr als 30 Mitglieder. Mittlerw...

