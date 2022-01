Blockchain-Games : Wie NFTs das Gaming verändern – und ob Du als Spieler damit reich werden kannst

Einige Spiele-Entwickler haben angekündigt, NFTs in ihren Spielen einzusetzen – digitale Gegenstände, die durch eine spezielle Technologie zu Unikaten werden. Abzocke oder ein Weg, durch sein Hobby reich zu werden?

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: Wie NFTs den Gaming-Markt erobern können. Was Publisher planen. Warum Gamer dem kritisch gegenüber stehen. Du erstellst ein schönes Trikot oder einen besonderen Torjubel und verkaufst das Item für 20 Euro an einen anderen Spieler. Der wiederum zockt damit ein paar Online-Partien und verkauft es nach ei...

