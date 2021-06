Scham, Lust und Abhängigkeit : ChemSex – die gefährliche Lust auf Sex auf Droge

Mehrere Tage lang wach sein und Sex haben - mit bestimmten Drogen ist das möglich. Doch was passiert mit einer Person, wenn das zum Standard wird? Ein Sozialarbeiter und ein ehemaliger Betroffener berichten.

Hamburg/München | In diesem Artikel erfährst Du: Was ChemSex eigentlich ist. Was ein Sozialarbeiter darüber erzählt. Wie es einem Betroffenen damit heute geht. ChemSex wird oft als zeitgenössisches Phänomen der schwulen Kultur betitelt. Der Politiker, Aktivist und ehemaliger User David Stuart, der den Begriff prägte, bezeichnet ChemSex als die bewuss...

