Schüler*innen oder Schüler:innen : Keine Gender-Sonderzeichen mehr an Schulen: Das steckt hinter dem „Verbot“

Die CDU-Landesverbände in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern fordern, Gender-Sonderzeichen an Schulen nicht zu nutzen.

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: Welche Bundesländer sich gegen die Nutzung von Gender-Sonderzeichen an Schulen aussprechen. Was die Forderung bedeutet. Welche Kritik dem entgegenschlug. Schüler*innen, Schüler_innen oder Schüler:innen – diese Schreibweisen soll es an den Schulen einiger Bundesländer künftig nicht mehr geben. Nachdem d...

