Für den Klimaschutz : Für ein Gespräch mit den Kandidaten: Aktivisten hungern seit bald zwei Wochen

Die Hungerstreikenden warten darauf, dass die Kanzlerkandidaten ein Gespräch mit ihnen führen. Warum?

Berlin | In diesem Artikel erfährst Du: Warum sechs Aktivisten in Berlin in den Hungerstreik getreten sind. Wie die Teilnehmer dieses Mittel rechtfertigen. Was die Kanzlerkandidaten zu der Aktion sagen. Seit dem 30. August haben die Jugendlichen der Aktion "Hungerstreik der letzten Generation" nichts mehr gegessen und ein Camp in der Nähe de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.