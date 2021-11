Musst Du wirklich alles haben? : Glücklich ohne Kind und Karriere: Wie Frauen dem Druck entkommen

Heiraten, Kinder bekommen, beruflich erfolgreich sein und das möglichst schnell: Über den enormen Druck, der auf Frauen über 30 ausgeübt wird, hat Henriette Hell ein höchst unterhaltsames Buch geschrieben.

Hamburg | In diesem Text erfährst Du: Welcher Druck auf Frauen ausgeübt wird. Warum es nie genug ist. Welche toxische Checkliste manche von ihnen pflegen. „Und dann lebten sie glücklich bis an ihr Lebensende.“ Zumindest im Märchen (und in den meisten Liebesfilmen) greift dieser Satz, nachdem die Prinzessin endlich ihren Prinzen geheiratet hat...

