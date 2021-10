Vorfall in Leipziger Hotel : Zutritt nur ohne Davidstern? Gil Ofarim schildert Antisemitismus

In einem Instagram-Video berichtet der Sänger Gil Ofarim geschockt von einem antisemitischen Vorfall in einem Leipziger Hotel.

Leipzig | In diesem Artikel erfährst Du: Was Gil Ofarim in einem Leipziger Hotel erlebt hat. Was eine Kette mit dem Davidstern damit zu tun hat. Wie die Reaktionen darauf ausfallen. "Haben wir denn nichts aus der Vergangenheit gelernt?": Gil Ofarim zeigt sich in einem Video auf Instagram sichtlich verstört. Der Sänger wollte nach eigenen Anga...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.