Die passende Stelle finden : Berufseinstieg nach der Uni: Sieben Tipps, wie Du einen Job findest

Der Start ins Arbeitsleben nach der Uni ist aufregend. Und wird gleichzeitig von Unsicherheiten begleitet. Wie und wo findet man jetzt eine passende Stelle?

München | In diesem Artikel erfährst Du: Warum Du Dich bereits während des Studiums um den ersten Job kümmern solltest. Wie Du Dich am besten auf die Berufswelt vorbereitest. Ob Du bei Deinem ersten Job Kompromisse eingehen musst. "Und, was willst du nach dem Abschluss machen?" Eine verhasste Frage unter Studierenden, der sich viele erst nach...

