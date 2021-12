Greta Nehrenberg im Interview : Ihre Esskontrolle ging als Model zu weit, jetzt ist sie vegane Ernährungsberaterin

Ihre abstehenden Ohren wurden mit Sekundenkleber befestigt, jede Woche musste sie auf die Waage. Greta Nehrenberg litt unter dem Druck der Modebranche. Jetzt ist sie vegane Ernährungsberaterin und möchte anderen Frauen helfen.

Bremen | In diesem Artikel erfährst Du: Welche negativen Auswirkungen das Model-Dasein mit sich bringt. Warum Greta Nehrenberg zwei Instagram-Accounts hat und diese trennt. Warum sie vegane Ernährungsberaterin werden wollte. Greta Nehrenberg wächst in Rostock auf, nach dem Abitur zieht es sie in die weite Welt: Sie arbeitet als Model in Lond...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.