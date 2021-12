„Driving Home for Christmas“-Gefühl : Wie Weihnachten uns zeigt, ob wir wirklich erwachsen geworden sind

Wir schlüpfen in die alten Rollen wie in sehr bequeme Schuhe: Warum gerade Weihnachten uns wieder zu Kindern werden lässt und warum das total okay ist.

Hamburg | In diesem Text erfährst Du: Warum Rituale an Weihnachten so wichtig sind. Wieso wir uns an den Feiertagen wieder wie Kinder verhalten. Wann man alt genug ist, um eigene Traditionen zu schaffen. Es begab sich in jenen Tagen, dass unzählige Menschen (mehr oder weniger) jungen Alters sich aufmachten, ihre Eltern zu besuchen. Sie packte...

