Protest-Aktion für den Klimawandel : Earth Hour Day 2021: Warum heute weltweit für eine Stunde das Licht ausgeht

Als Zeichen für den Klimaschutz wird am Earth Hour Day für eine Stunde das Licht ausgeschaltet. Wer macht mit?

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: welchen Hintergrund der Earth Hour Day hat wie viele Städte in Deutschland am Earth Hour Day 2021 teilnehmen wie viel Strom in Deutschland überhaupt verbraucht wird „Licht aus. Klimaschutz an.“ – unter diesem Motto wird seit vielen Jahren immer Ende März weltweit das Licht ausgeschaltet. Hintergrund is...

