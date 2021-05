Mit Angst Zuhause oder im Büro : Wie sicher sind Frauen in Deutschland?

Frauen fühlen sich in vielen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens nicht sicher.

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: In welchen Bereichen des Alltags Frauen Gewalt ausgesetzt sind. Wie die Statistiken zum Thema aussehen. Dass unser Unsicherheitsgefühl oft nicht der tatsächlichen Gefahr entspricht. Am 3. März 2021 wurde die 33-jährige Sarah Everard in London auf ihrem Weg nach Hause entführt und ermordet. Der Fall hat...

