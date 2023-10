Andrea Kiewel gehört zu den Menschen, die den Großangriff der Hamas auf Israel vor Ort miterlebten. Die ZDF-Moderatorin befand sich vor zwei Wochen in Tel Aviv, wo sie zusammen mit ihrem israelischen Freund lebt, der 25 Jahre lang Elitesoldat in den Diensten der israelischen Armee war und nun erneut für sein Land in den Krieg gezogen ist.

Weiterlesen: TV-Moderatorin Andrea Kiewel bangt um israelischen Freund – Ex-Elite-Soldat zieht in den Kampf

Kiewel: Tagesschau hat sich blenden lassen

In einem Gastbeitrag für die „Jüdische Allgemeine“ thematisierte die 58-Jährige jetzt die Nahost-Berichterstattung in Deutschland und nahm sich dabei insbesondere die „Tagesschau“ vor. Diese hatte am Mittwoch über den Raketenangriff auf ein Krankenhaus im Gazastreifen berichtet, doch habe sich dabei von der „Propaganda der Terroristen“ blenden lassen, so Kiewel.

„Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung der ‚Tagesschau‘ und der ‚Tagesthemen‘ in der ARD hat es längst Stimmen von Experten, Geheimdiensten und unabhängigen Quellen gegeben, die die Behauptung der Terrororganisation Hamas infrage stellten“, erklärte Kiewel. Die Hamas hatte kurz nach dem Raketenangriff erklärt, dass Israel dafür die Verantwortung trage.

Sie unterstelle niemandem böse Absichten oder Naivität, so Kiewel weiter. In ihrem Wunschdenken würden bei der „Tagesschau“ und bei den „Tagesthemen“ die „Crème de la Crème der politischen Journalisten“ arbeiten. „Und wenn dem tatsächlich so ist, dann sollten sich diese Redakteurinnen und Redakteure ein für alle mal Folgendes hinter die Ohren, in die Handinnenflächen schreiben und Post-its mit genau folgendem Satz an die Computerbildschirme kleben: ‚Terroristen, Schlächter, Mörder, Bestien, Geiselnehmer sind keine Quelle. Niemals!‘“, schrieb die ZDF-Moderatorin.