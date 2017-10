Umfrage : Muslimische Feiertage in Deutschland feiern?

Die Idee, muslimische Feiertage in Deutschland einzuführen, setzt ein falsches Signal zur falschen Zeit. In unserem Land bestimmen aus guten Gründen die christlichen Feiertage den Kalender. Das Christentum ist Grundlage unserer Kultur und vieler Traditionen.Wer hier lebt, lässt sich bewusst auf die Geschichte dieses Landes und seiner Traditionen ein. Wichtiger als neue staatlich anerkannte religiöse Feiertage ist ein gesellschaftliches Klima, in dem aktive Toleranz gelebt wird. Staatliche muslimische Feiertage in Deutschland würden diesem Klima von Verständigung und Toleranz heute nicht nützen. Viel zu sehr benötigt der Islam in seiner verbreiteten Auslegung noch einer Reformation und einer Aufklärung, zum Beispiel bei der Stellung der Frau und im Umgang mit Religionskritik. Für das Christentum war die historisch-kritische Bibelauslegung als Folge der Aufklärung ein schmerzhafter Prozess, der zum distanzierten Umgang mit der Heiligen Schrift führte. Die Religionsfreiheit gehört darum zu Deutschland. Statt neue Feiertage einzuführen ist es notwendig, die vorhandenen christlichen Feiertage mit neuem Leben zu erfüllen. CSU-Vize Christian Schmidt, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft