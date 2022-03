Russland-Ukraine-Krieg : Polnische Kampfjets an Kiew zu liefern, wäre jetzt das falsche Signal

Die ukrainische Regierung fordert von der Nato eine schnelle Entscheidung für die Lieferung von MiG29-Jets aus Polen. Ein solcher Schritt wäre zum jetzigen Zeitpunkt gefährlich für Europa.

Nicht alles, was machbar ist, ist auch sinnvoll. Das gilt für den Wunsch Polens, alte MiG29-Jets auszurangieren und über die USA an die Ukraine zur Verteidigung gegen den russischen Einmarsch zu liefern. Das Interesse der Polen liegt auf der Hand: Sie sehen eine Chance, in die Jahre gekommene Flugzeuge günstig gegen F16-Kampfjets aus US-Beständen einzu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.