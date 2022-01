Kommentar zur Düngediskussion : Nitrat-Streit und kein Ende: Geht es wirklich noch ums Grundwasser?

In Deutschlands Grundwasser ist zu viel Nitrat. Das sorgt seit Jahren für Streit. Bauern sollen weniger düngen. Ein Kommentar zu der nicht enden wollenden Diskussion.

Es klingt so schön einfach: Das Trinkwasser muss geschützt werden, deswegen sollen die Bauern weniger Dünger auf die Felder bringen. Das Problem – die Nitratbelastung des Grundwassers, aus dem das Trinkwasser gewonnen wird, – und die Lösung – weniger Dünger – passen in einen Satz. Tatsächlich aber ist das Nitrataufkommen in Deutschland und die entsprec...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.