Nato-Russland-Spannungen : In der Ukraine-Krise droht eine ungewollte Eigendynamik

Inmitten der andauernden Spannungen mit Russland kündigt die Nato eine dauerhafte Verstärkung ihrer Ostflanke an. Das ist nachvollziehbar. Doch ist es zu diesem Zeitpunkt auch der richtige Schritt?

Man möchte ja den Beteuerungen aus Moskau Glauben schenken, ein Einmarsch in die Ukraine sei nicht geplant. Allein, der Truppenaufmarsch entlang der ukrainischen Grenze, die Großmanöver in Belarus und das ständige Wortgeklingel von einer angeblichen Bedrohung der Sicherheit Russlands durch den Westen wecken nicht eben Vertrauen in die Aussage. Die Ankü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.