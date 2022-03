Erneute Äußerung zum Ukraine-Krieg : Gerhard Schröder muss von der politischen Bühne abtreten - und zwar sofort!

Gerhard Schröder hat eine weitere Chance verpasst, sich von Kriegstreiber Putin und von Russland zu distanzieren. Wer den selbstbewussten Altkanzler kennt, wird davon aber nicht überrascht sein.

Es seien „viele Fehler“ gemacht worden - von Russland, aber auch von den westlichen Ländern. Irgendwie sind also beide Seiten Schuld an dem Überfall Russlands auf die Ukraine. So jedenfalls lässt sich zwischen den Zeilen deuten, was Ex-Kanzler Gerhard Schröder bei einer Konferenz im türkischen Kocaeli zum Ukraine-Krieg von sich gegeben hat. Kein Wort z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.