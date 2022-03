Cancel Culture bei Fridays for Future : Dreadlock-Debatte: Klimaaktivisten irritieren mit impertinenter Intoleranz

Fridays for Future ruft für diesen Freitag weltweit zu Demonstrationen auf. Bei einer Kundgebung in Hannover darf die Sängerin Ronja Maltzahn aber nicht auftreten - wegen ihrer Frisur. Was für ein Armutszeugnis.

Ausgerechnet auf einer Veranstaltung für Frieden und ein besseres Weltklima, soll eine weiße Musikerin nicht spielen dürfen, weil sie Dreadlocks trägt. Ist das zu fassen? Dreadlocks seien in den USA ein Widerstandssymbol der Bürgerrechtsbewegung schwarzer Menschen geworden, wenn eine weiße Person so eine Frisur trage, sei das eine nicht hinnehmbare „ku...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.