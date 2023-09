Die Welt ist nicht schwarz-weiß. Wir Menschen lieben Party und Protest, wollen die Erde retten und trotzdem online shoppen. Dabei setzen wir den Planeten in Brand. Die Klimakrise ist DAS Thema unserer Zeit. Miriam Scharlibbe legt den Finger in die Wunde und schaut dorthin, wo es wehtut: in den Spiegel. Sie kritisiert Verschwendung und Verwerfungen des Kapitalismus, Gedankenlosigkeit und mangelnde Nachhaltigkeit – und hadert dabei ständig mit sich selbst.

Ich bekenne mich schuldig. Ich bin eine echte Wiederholungstäterin. Mehrmals im Jahr überweise ich mit gesenktem Blick ordentliche Summen an diverse Stadtkassen. Neulich erst habe ich der Hansestadt Hamburg 35 Euro geschenkt. Mein Vergehen? Mein Parkschein war abgelaufen und mein Auto stand noch immer in der kleinen Parkbucht. Behindert wurde dadurch niemand, verletzt schon gar nicht. Ordnungswidrig war das trotzdem. Einfach nicht ok.

Hätte ich mich stattdessen mit meinen Händen in Berlin auf den Asphalt geklebt, hätte ich dafür satte 241 Euro Strafe zahlen müssen. So viel hat die Berliner Polizei in zahlreichen Fällen für Einsätze verlangt, die von Klimaaktivisten verursacht wurden – von den Demonstrierenden.

Das ist vorerst aber nicht mehr zulässig. Die Berliner Polizei darf von Aktivisten, die sich an der Straße festkleben, vorerst keine Gebühren mehr für das Ablösen und Wegtragen verlangen. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin im Eilverfahren entschieden und damit dem Antrag eines Klimaaktivisten stattgegeben.

Der Mann hatte sich im Juni 2022 zusammen mit anderen Demonstranten auf einer Straßenkreuzung in Berlin festgeklebt, um so gegen die Klimapolitik der Bundesregierung zu protestieren. Weil er der Aufforderung zum Verlassen der Fahrbahn nicht nachkam, lösten Einsatzkräfte die Klebeverbindung, trugen ihn von der Straße und schickten ihm eine Rechnung.

Die Polizei muss dem Demonstranten jetzt die bereits gezahlte Gebühr zurückerstatten und vermutlich auch den knapp 1.300 anderen Klimaklebern, die bis Anfang September entsprechende Rechnungen – jeweils in Höhe von 241 Euro – erhalten haben. In Summe gehen der Hauptstadt also 313.000 Euro flöten.

Gericht sieht keine Gefahr für den Straßenverkehr

Die Polizei hatte argumentiert, dass der Straßenverkehr durch die Sitzblockade des Manns erheblich behindert worden sei, was eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dargestellt habe. Nach Auffassung des Verwaltungsgerichts liegen die Voraussetzungen für eine Gebührenerhebung nach den entsprechenden Gesetzesregelungen aber nicht vor. Die polizeiliche Maßnahme habe nicht der Gefahrenabwehr für Personen, Sachen oder Tiere gedient, sondern allein dem Zweck, den ungehinderten Straßenverkehr zu ermöglichen.

Aha. Das dürfte doch ein Fest für jeden Klimaaktivisten sein. Der Wunsch, dass Autoschlangen ungehindert rollen können, alleine reicht also nicht für die Rechtfertigung des Polizeieinsatzes. Das sehen die wartenden Autofahrer sicher anders. Und warum ich dann für mein zu lange parkendes Auto so viel Geld bezahlen muss, erschließt sich mir erst recht nicht.

Gefühl von „Wir“ gegen „Die“

Offenbar hat sich nicht nur die deutsche Gesellschaft noch immer nicht an die neue und nach eigenen Aussagen letzte Generation gewöhnt. Auch die Gebührenordnungen müssten wohl angepasst werden. Immerhin argumentieren die Klimakleber damit, dass sie für den Kampf um die vermeintlich gute Sache bereit sind, persönliche Risiken einzugehen.

Zumindest das finanzielle Risiko wurde nun deutlich abgemildert. Das Gefühl von „Wir” gegen „Die”, „Mensch” gegen „Auto”, „Klimaschützer” gegen „Klimasünder” wird weiter verstärkt. Dabei ist die Wahrheit selten so schwarz-weiß.

Mein Auto stand übrigens so lange am Straßenrand, weil ich die Wege in der Stadt mit Bus und Bahn bewältigt habe. Ich wollte was für das Klima tun. In meinen Geldbeutel hat das nun ein Loch gebrannt.