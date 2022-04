123 Seiten umfasst der Regierungsentwurf, den die SPD Niedersachsen am Mittwoch in Springe bei Hannover vorgestellt hat. FOTO: Lars Laue Landtagswahl am 9. Oktober Wahlkampfauftakt der SPD in Niedersachsen: Mau statt Wow Meinung – Lars Laue | 20.04.2022, 16:22 Uhr

Die SPD in Niedersachsen will bei der Landtagswahl am 9. Oktober wieder stärkste Kraft werden. Davon allerdings ist noch nicht viel zu spüren.