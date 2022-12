Mitarbeiter eines tarifgebundenen Unternehmens verdienen oftmals mehr. Foto: Monika Skolimowska/dpa up-down up-down Faire Löhne Tarifbindung für Aufträge auch auf Bundesebene wäre nur konsequent Von Nina Kallmeier | 30.12.2022, 14:44 Uhr

Die Ampel-Koalition will mehr Tarifbindung in Deutschland und die Vergabe öffentlicher Aufträge auf Bundesebene unter anderem an das Kriterium knüpfen. Beschäftigte könnten davon profitieren.