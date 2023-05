Um ein friedliches Nebeneinander an Schulen zu gewährleisten, braucht es professionelle Unterstützung von außen. Symbolfoto: Peter Kneffel/dpa up-down up-down Gewalt, Mobbing, Hass Nach Corona: Schule zeigt auch wieder ihre hässliche Fratze Meinung – Lars Laue | 11.05.2023, 01:00 Uhr

Auf dem Schulhof und in der Schule geht es nicht nur freundlich, sondern immer öfter auch hoch her. Gewalttätige Auseinandersetzungen und Hetze im Netz sind an der Tagesordnung. Das Land erhebt dazu aber nicht mal eigene Zahlen. Ein Unding.