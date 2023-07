Seehunde fühlen sich wohl im Nationalpark Wattenmeer – Deutschland braucht aber noch viel mehr Naturschutzgebiete. Symbolfoto: IMAGO/imageBROKER/alimdi / Arterra up-down up-down Kolumne „Eine Welt“ Der gute alte Naturschutz braucht neue Fans Von Miriam Scharlibbe | 11.07.2023, 18:42 Uhr

„Eine Welt”: „Made in Germany” war mal ein echtes Qualitätsmerkmal. Ob im Autobau oder als Exportweltmeister, nicht selten belegte die Republik vordere Plätze in internationalen Rankings. Nicht so beim Naturschutz. Eine neue Analyse stellt Deutschland ein fatales Zeugnis aus. Konzentrieren wir uns vielleicht zu viel auf Klimakleber und Politiker-Zank, als auf die wirklich wichtigen Themen?